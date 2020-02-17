"Або добре, або ніяк": зірка Comedy Club розповів про цензуру в російському гуморі

Відомий російський гуморист, зірка проекту Comedy Club Тимур Батрутдінов прокоментував цензуру на комедійному шоу.

Своєю думкою він поділився в шоу "Без душі" зі стендап коміком Данилом Поперечнмим. Відео опубліковано на його офіційній сторінці в Youtube. (Щоб подивитися ролик доскрольте сторінку до кінця).

Скріншот з відео

"Сам Comedy Club... Його ж продали в Газпром-медіа. Є люди, які страхують від потенційних проблем. Образа почуттів цих, образа почуттів тих... Деякі номери, деякі жарти після розгляду юристами - не доходять. З певними якимись то поясненнями. в цілому, існуючи на телебаченні ми в якийсь момент сказали, що нічию сторону не хочемо приймати. Щоб не було пропаганди ні на чию сторону", - сказав Батрутдінов.

Скріншот з відео

Поперечний зазначив, що в Comedy Club як і в КВН - "про владу говорять або добре, або нічого".

"А знаєш про кого ще так кажуть? Ось може в цьому і є головний жарт?", - додав комік.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік і відеоблогер Данила Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за образу влади.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!