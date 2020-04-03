Російська співачка Лоліта Мілявська, яка днями зробила скандальну заяву про війну на Донбасі, висловилася з приводу української мови.

Про це артистка сказала в інтерв'ю журналістці Ірині Шихман в програмі "А поговорить?" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"У мені немає української крові. Я там жила, раніше мову знала, але тепер малий словниковий запас. Українська мова дуже змінився з часів Франко, Шевченко, Лесі Українки. Це була така породиста мова, а тепер її напхали "гелікоптерамі" і "слухавками". Слухавка - це телефон! Неважливо, що телефон - це навіть не російське слово. Але нічого, краще так. Завжди говорили - "разом з ж*дами, аби проти м*скалів". Україна мене завжди вражала. Але по-хорошому: я там виросла, це моя країна. Київ - мій, Львів - взагалі мій", - заявила Лоліта.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український журналіст Дмитро Гордон жорстко осадив російську співачку українського походження Лоліту.

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