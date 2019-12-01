А Зеленський і "Юзік" будуть? Стало відомо, скільки коштує замовити на Новий рік "95 Квартал"

Спливли розцінки новорічного виступу студії "Квартал 95", а також стало відомо, чи братиме участь президент України Володимир Зеленський.

Як виявилося, ціна залежить від складу артистів, який може змінюватися. В середньому повний годинний виступ коштує 60 тисяч доларів за участю не менше 7 "медійних" учасників, пише "Апостроф".

"Виступ можемо організувати. У них годину, в середньому, коштує 60 тисяч, плюс райдери, дорога та інше", - уточнив менеджер.

Менеджери "Кварталу 95" повідомили, що президент Володимир Зеленський виступати не буде ні за яких умов. Також від всіх виступів відмовився і депутат від президентської фракції "Слуга народу" Юрій (Юзік) Корявченков.

Роль президента може виконати Юрій Великий, новий актор "Кварталу". Крім того, його можна замовити окремо від усього колективу. Менеджер артиста уточнила, що передноворічний виступ коштуватиме близько 5-8 тисяч доларів, якщо артист не буде зайнятий на виступах з творчим колективом.

Видання зазначає, що "95 квартал" не проти навіть виступити з концертом на виїзді, наприклад, в Москві. Вартість виступу включатиме ще й дорогу до столиці РФ.

telekritika.ua

Інших українських виконавців також можна запросити на корпоративи в Росії. Вартість виступу варіюється від 7 до 30 тисяч євро.

Як раніше писав OBOZREVATEL, росЗМІ вдалося дізнатися, скільки в Росії коштує виступ української співачки Софії Ротару, яку зацькували за повернення на російську сцену.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!