А як же військова агресія? З'явилися фото і відео з Ротару у Росії

Українська співачка Софія Ротару виступила на російському фестивалі "Нова хвиля" у Сочі. Так, артистка заспівала пісню "Вічні небеса".

Фото і відео з виступу Ротару з'явилися у соціальній мережі Instagram.

Зазначимо, що у 2018 році Ротару відмовилася від участі у масштабному концерті "Пісня року-2018" у Росії через введення в Україні воєнного стану, обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених.

Як писав OBOZREVATEL, популярній українській співачці Софії Ротару приписали роман із молодим співаком, екссолістом гурту "Турбомода" Сашею Поповим.

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