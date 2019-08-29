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А як же військова агресія? З'явилися фото і відео з Ротару у Росії

1.4т Читати матеріал російською

Українська співачка Софія Ротару виступила на російському фестивалі "Нова хвиля" у Сочі. Так, артистка заспівала пісню "Вічні небеса".

Фото і відео з виступу Ротару з'явилися у соціальній мережі Instagram.

А як же військова агресія? З'явилися фото і відео з Ротару у Росії
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Дорога Софія Михайлівна! @ sofiarotaru.official З Прем'єрою Вас! Пісня просто щось, до глибини душі ... чудове виконання до мурашок ... слухала із завмиранням серця ... кожне слово в душу ... ❤️ Дякую Вам за таку чуттєву, сильну пісню! 💥 Ми Вас дуже любимо! ❤️❤️❤️ "Вічні небеса" 🎼💥💞 # СофіяРотару # Ротару #SofiaRotaru # Любімаяпевіца # Новаяволна # Прем'єра # Вечниенебеса

Публікація від Софія Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru_lavanda)

Зазначимо, що у 2018 році Ротару відмовилася від участі у масштабному концерті "Пісня року-2018" у Росії через введення в Україні воєнного стану, обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених.

Як писав OBOZREVATEL, популярній українській співачці Софії Ротару приписали роман із молодим співаком, екссолістом гурту "Турбомода" Сашею Поповим.

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Особа
Софія Ротару
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