А як же військова агресія? З'явилися фото і відео з Ротару у Росії

Українська співачка Софія Ротару виступила на російському фестивалі "Нова хвиля" у Сочі. Так, артистка заспівала пісню "Вічні небеса".
Фото і відео з виступу Ротару з'явилися у соціальній мережі Instagram.
Дорога Софія Михайлівна! @ sofiarotaru.official З Прем'єрою Вас! Пісня просто щось, до глибини душі ... чудове виконання до мурашок ... слухала із завмиранням серця ... кожне слово в душу ... ❤️ Дякую Вам за таку чуттєву, сильну пісню! 💥 Ми Вас дуже любимо! ❤️❤️❤️ "Вічні небеса" 🎼💥💞 # СофіяРотару # Ротару #SofiaRotaru # Любімаяпевіца # Новаяволна # Прем'єра # Вечниенебеса
Зазначимо, що у 2018 році Ротару відмовилася від участі у масштабному концерті "Пісня року-2018" у Росії через введення в Україні воєнного стану, обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених.
Як писав OBOZREVATEL, популярній українській співачці Софії Ротару приписали роман із молодим співаком, екссолістом гурту "Турбомода" Сашею Поповим.
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