МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"А як же Лазарєв?" У романтичному відео Лорак вловили прихований сенс

1.1тЧитати матеріал російською

Шанувальники української співачки Ані Лорак, яка живе і працює в Росії запідозрили, що артистка все ще сумує за своїм колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Так, фоловерам Лорак здалося, що відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, присвячене йому.

"А як же Лазарєв?" У романтичному відео Лорак вловили прихований сенс
Новини
Випадково зняла труси: Волочкова показала відверте відео з Малаховим

#я тебе чекала

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

"Ну таке собі", "Для Муратика пісню написали?", "Навіщо знову про нього співати, якщо ви вже два роки разом не живе?", "Все про Мурата співає?", "Ну все, тепер все про нього буде" , "Скільки можна ці сльози слухати?", "Без Муратика не живе спокійно? А, як же Лазарєв?", - пишуть в мережі.

"А як же Лазарєв?" У романтичному відео Лорак вловили прихований сенс
"А як же Лазарєв?" У романтичному відео Лорак вловили прихований сенс
"А як же Лазарєв?" У романтичному відео Лорак вловили прихований сенс
"А як же Лазарєв?" У романтичному відео Лорак вловили прихований сенс
"А як же Лазарєв?" У романтичному відео Лорак вловили прихований сенс
"А як же Лазарєв?" У романтичному відео Лорак вловили прихований сенс
"А як же Лазарєв?" У романтичному відео Лорак вловили прихований сенс

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Валевич Борис
Валевич Борис
Лазарев тоже влюблен в Баскова, хотя спит с Киркоровым ......
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки