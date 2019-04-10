"А як же Лазарєв?" У романтичному відео Лорак вловили прихований сенс

Шанувальники української співачки Ані Лорак, яка живе і працює в Росії запідозрили, що артистка все ще сумує за своїм колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу.
Так, фоловерам Лорак здалося, що відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, присвячене йому.
"Ну таке собі", "Для Муратика пісню написали?", "Навіщо знову про нього співати, якщо ви вже два роки разом не живе?", "Все про Мурата співає?", "Ну все, тепер все про нього буде" , "Скільки можна ці сльози слухати?", "Без Муратика не живе спокійно? А, як же Лазарєв?", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
31 січня Ані Лорак офіційно розлучилася з Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!