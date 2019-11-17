А як же країна-агресор? Ротару зібралася на гастролі в Росію

Українська співачка Софія Ротару зібралася на гастролі в Москву, де візьме участь у зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM".

Відомо, що запис "Пісні року" пройде на "ВТБ Арені" 7 грудня. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

Також артистка розглядає кілька пропозицій про виступи на новорічних корпоративах в Москві. Гонорар Ротару за один концерт становить від 50 до 60 тисяч доларів.

Софія Ротару instagram.com/sofiarotaru.official

Відзначимо, що в 2018 році Ротару відмовилася від участі у масштабному концерті "Пісня року-2018" в Росії через введення в Україні воєнного стану, обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених.

До цього Ротару брала участь більш ніж в 40 церемоніях вручення російської премії. Вона не відмовилася від виступу навіть в 2014 році, коли відносини між Україною і РФ сильно погіршилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися фото і відео з Ротару в Росії.

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