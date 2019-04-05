"А це хто?" Мережу здивувала третя дитина в будинку Пугачової і Галкіна

Мережу здивувала третя дитина в будинку російської зірки, примадонни Алли Пугачової, та її чоловіка, шоумена Максима Галкіна.

Відповідний знімок був опублікований на сторінці Elizaveta_Galkina в Instagram. Так, на ньому були зображені діти зіркової пари — Ліза і Гаррі, і невідома дівчинка на ім'я Стеха.

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми Фото: instagram/elizaveta_galkinaa

Стеха, Гаррі і Ліза Фото: instagram/elizaveta_galkinaa

Зазначимо, що шанувальники відразу ж почали запитувати "хто така Стеха" і "що вона робить на кухні разом з дітьми Галкіна і Пугачової".

"Стеха чия дочка?", "А Стеха, це хто?", "А що ця дівчинка робить на кухні у Галкіна і Пугачової разом з їхніми дітьми? Може вони її всиновили?", "Я теж думаю, що усиновили і дуже довго це приховували", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік Максим Галкін показав зворушливі кадри зі своєю зірковою дружиною, 69-річною співачкою Аллою Пугачовою. Так, примадонна разом з донькою Лізою займалися музикою.

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