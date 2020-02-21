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21 лютого • оновлено в 08:40
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"А скільки було насмішок?" Собчак їдко висловилася про вступ Шнурова в партію

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Російська телеведуча Ксенія Собчак відреагувала на вступ лідера гурту "Ленінград" Сергія Шнурова в політичну парію "Партія Зростання".

Так, на своєму Telegram-каналі "Кривава бариня" Собчак опублікувала іронічний пост, в якому пригадала артистові його глузування з приводу її політичних амбіцій.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

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"А скільки було глузувань від Сергія Шнурова з приводу моїх політичних амбіцій? А скринька виявляється відкривалася просто – виявляється Сергій сам дуже хотів! Чому вона, а не я? Ось і вся мотивація глузувань і "їдких" рядків. Проте тепер Сергій може стати цілим кандидатом в... депутати від партії Зростання... Ну, що тут скажеш? Все виявилося так банально... А я в ньому завжди цінувала саме оригінальність. Успіхів молодому політику!",написала телеведуча.

Собчак їдко висловилася про вступ Шнурова в партію

Крім того, незабаром на своїй сторінці в Instagram Собчак опублікувала ще один пост про Шнурова:

"Обрана ним "Партія Зростання" – безумовно вдалий вибір і для Бориса, і для Сергія. Приблизно так гармонійно виглядає неспокійний кінь у двокімнатній квартирі.

Вибори, вибори,

У "Ленінграді" вибори!

Дурні і дурепи ви,

КандидатиШнурова!"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL 20 лютого Сергій Шнуров став членом політичної партії "Партія Зростання", яку очолює бізнесмен Борис Тітов.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Сергій Шнуров Ксенія Собчак
Місце
Росія
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