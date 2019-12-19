"А що там за півострів?" Разін згадав архівне відео Зеленського про Крим

Продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін згадав архівне відео за участю Володимира Зеленського.
Так, на своїй сторінці в Instagram продюсер опублікував ролик, в якому тоді ще майбутній президент України грає біблійного Ноя.
Андрій Разін
gorod-tv
У кадрі Зеленський, сидячи з двома жінками, розмовляє з Богом:
"А що тепер, Боже?", — запитує Зеленський.
"Плодіться і розмножуйтеся", — відповідає Бог.
Потім Бог говорить Ною, що той стане засновником нового покоління людей. Після чого Зеленський запитує, ким він є за національністю, на що отримує відповідь: "Хохол".
"Спасибі тобі, Боже, що не москаль", — говорить Ной.
Instagram @razin_andrei_lm
Потім Зеленський звертається до Бога з питанням, показуючи в далечінь: "Господи, а що там за півострів?"
"Це не важливо", — відповідає Бог.
"А, ну забули про нього", — сказав Зеленський.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін слідом за Максимом Галкіним розкритикував російське телебачення.
Він назвав провокацією проти президента Володимира Зеленського і голови Кремля Володимира Путіна той факт, що по всіх федеральних каналах майже цілодобово говорять про Україну.
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