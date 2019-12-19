"А що там за півострів?" Разін згадав архівне відео Зеленського про Крим

Продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін згадав архівне відео за участю Володимира Зеленського.

Так, на своїй сторінці в Instagram продюсер опублікував ролик, в якому тоді ще майбутній президент України грає біблійного Ноя.

Андрій Разін gorod-tv

У кадрі Зеленський, сидячи з двома жінками, розмовляє з Богом:

"А що тепер, Боже?", — запитує Зеленський.

"Плодіться і розмножуйтеся", — відповідає Бог.

Потім Бог говорить Ною, що той стане засновником нового покоління людей. Після чого Зеленський запитує, ким він є за національністю, на що отримує відповідь: "Хохол".

"Спасибі тобі, Боже, що не москаль", — говорить Ной.

Instagram @razin_andrei_lm

Потім Зеленський звертається до Бога з питанням, показуючи в далечінь: "Господи, а що там за півострів?"

"Це не важливо", — відповідає Бог.

"А, ну забули про нього", — сказав Зеленський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін слідом за Максимом Галкіним розкритикував російське телебачення.

Він назвав провокацією проти президента Володимира Зеленського і голови Кремля Володимира Путіна той факт, що по всіх федеральних каналах майже цілодобово говорять про Україну.

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