Головна Новини
19 грудня • оновлено в 14:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"А що там за півострів?" Разін згадав архівне відео Зеленського про Крим

1.9т
Читати матеріал російською

Продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін згадав архівне відео за участю Володимира Зеленського.

Так, на своїй сторінці в Instagram продюсер опублікував ролик, в якому тоді ще майбутній президент України грає біблійного Ноя.

Андрій Разін

Андрій Разін

gorod-tv

Новини
"Я таке влаштую, їй настане кінець": Разін погрожує Кудрявцевій через Шепелєва

У кадрі Зеленський, сидячи з двома жінками, розмовляє з Богом:

"А що тепер, Боже?", — запитує Зеленський.

"Плодіться і розмножуйтеся", — відповідає Бог.

Потім Бог говорить Ною, що той стане засновником нового покоління людей. Після чого Зеленський запитує, ким він є за національністю, на що отримує відповідь: "Хохол".

"Спасибі тобі, Боже, що не москаль", — говорить Ной.

"А що там за півострів?" Разін згадав архівне відео Зеленського про Крим

Instagram @razin_andrei_lm

Потім Зеленський звертається до Бога з питанням, показуючи в далечінь: "Господи, а що там за півострів?"

"Це не важливо", — відповідає Бог.

"А, ну забули про нього", — сказав Зеленський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін слідом за Максимом Галкіним розкритикував російське телебачення.

Він назвав провокацією проти президента Володимира Зеленського і голови Кремля Володимира Путіна той факт, що по всіх федеральних каналах майже цілодобово говорять про Україну.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анна Міхно
Особи
Андрій Разін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
12
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги