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4 грудня • оновлено в 19:25
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"А Ротару, б*ядь, не дівчинка?!" Галустян відмовився жартувати над українською зіркою

15.1т
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Російський комік і шоумен Михайло Галустян, який раніше потрапив в базу сайту "Миротворець" за поїздки в Крим, відмовився ображати українську співачку Софію Ротару в шоу "Comment Out".

Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі "Чікен Карі". (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"А Ротару, б*ядь, не дівчинка?!" Галустян відмовився жартувати над українською зіркою
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Так, за правилами шоу Галустян повинен був написати образливий коментар на сторінці Софії Ротару в Instagram або ж прокоментувати фото однієї з прихильниць, образивши її.

"А Ротару, б*ядь, не дівчинка?!" Галустян відмовився жартувати над українською зіркою

Галустян вирішив, не ображати українську співачку.

"А Софія Ротару, бл*дь, не дівчинка? Я потім перед нею (прихильницею, - прим.ред) вибачусь, а Ротару не дивиться вашу передачу", - заявив Галустян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальну зірку телепроекту "Дом-2" Юлію Ісаєву викрили в сексуальних зв'язках з російським гумористом Михайлом Галустяном.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особа
Михайло Галустян
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