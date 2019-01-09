А мама знає? Чоловік Лорак відвіз доньку за кордон

Скандальний чоловік співачки Ані Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу поділився зворушливим фото з дочкою Софією.
Так, знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому він позував з дочкою біля пакетів з покупками.
"Важкий день покупок", — лаконічно прокоментував публікацію Мурат.
Зазначимо, що на даний момент Налчаджиоглу знаходиться на відпочинку в Маямі, (штат Флорида, США), де вже кілька днів відпочиває і його дружина в компанії зіркових друзів.
Мурат Налчаджиоглу з дочкою Софією
Фото: instagram / muratnalca
Примітно, що на знімку, який опублікував Мурат з Майамі він показує, як проводить час з дочкою. Але сама Лорак поруч з ними не з'являлася.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу показав зворушливе святкове фото своєї дочки Софії, яке також підписав любовним визнанням.