А мама знає? Чоловік Лорак відвіз доньку за кордон

Скандальний чоловік співачки Ані Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу поділився зворушливим фото з дочкою Софією.

Так, знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому він позував з дочкою біля пакетів з покупками.

"Важкий день покупок", — лаконічно прокоментував публікацію Мурат.

Зазначимо, що на даний момент Налчаджиоглу знаходиться на відпочинку в Маямі, (штат Флорида, США), де вже кілька днів відпочиває і його дружина в компанії зіркових друзів.

Мурат Налчаджиоглу з дочкою Софією Фото: instagram / muratnalca

Примітно, що на знімку, який опублікував Мурат з Майамі він показує, як проводить час з дочкою. Але сама Лорак поруч з ними не з'являлася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу показав зворушливе святкове фото своєї дочки Софії, яке також підписав любовним визнанням.