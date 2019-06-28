"А хто це?" У мережі не впізнали чоловіка Дорофеєвої

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками знімком з чоловіком Володимиром Дантесом і привітала його з днем народження.

"Happy birthday, my love vladimir dantes. Тисячі слів тобі, але особисто!", - написала вона під знімком в Instagram. Шанувальники пари приєдналися до привітань і почали бажати їм якнайшвидшої появи маленьких "дантесиків". "Дантесики, ми вас все ще очікуємо", "А може сьогодні Дантесиків зробіть?", - писали під фото Наді і Вови.

Крім того, були і ті, хто просто не впізнав чоловіка Дорофеєвої або взагалі не знав, що у неї є чоловік. "А хто це?" "Хто теж чекає весілля Наді і Позитива", - також коментували під знімком.

Надя з чоловіком Instagram

Дантес і Надя знайомі вже майже 8 років, а в 2015 році пара одружилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, Володимир Дантес розповів про інтимні подробиці сімейного життя з його дружиною Надею Дорофеєвої.

21 квітня свій 29-й день народження відзначила українська поп-співачка, солістка популярної групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва.

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