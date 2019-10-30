"А дитині прикро": мережу розсмішив конфуз Трампа на Геловін

Президент США Дональд Трамп осоромився з дитиною в костюмі персонажа з мультфільму "Гидкий Я" Миньона напередодні Геловїна.

Маленькі "монстри" і мультяшки підходили до нього й першої леді країни, щоб отримати солодощі, але не всі пішли з повними кишенями (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Президентське подружжя пригощало діточок цукерками в Білому домі. Президент і перша леді цього року не вбиралися для свята, зате діти приходили за подарунками в найбарвистіших вбраннях.

Трамп осоромився з дитиною на Геловін Кадр з відео

Один з них вбрався в Миньона, але не передбачив, що рук в костюмі немає. Трамп, недовго думаючи, поклав шоколадку маляті на голову. Меланія, тим часом, трохи забарилася, але вирішила підтримати чоловіка.

Як не дивно, частування в результаті впало на підлогу, а дитина пішла від американського лідера з порожніми руками. Трамп йому в слід посміявся. У користувачів цей інцидент викликав різну реакцію, хоча деякі підтримали президента США.

"Він просто не зрозумів, де у дитини руки, Меланія теж не наздогнала", "Ніби й дурнувато, але дико смішно", "А дитині прикро, що солодощі не отримала", "Мені здається, що руки в цьому вбранні несправжні, а руки дитини очевидно всередині", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп часто потрапляє в безглузді ситуації, викликаючи сміх або засудження в мережі. Нещодавно він назвав свого італійського колегу Серхіо Маттарелла "президентом моццарелою".

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