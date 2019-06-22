"А де ж дупця?" Сєдакова в Кремлі посвітила вульгарним розрізом

Українська співачка Анна Сєдокова сколихнула мережу фото з Кремля, зірка виглядала скромніше, ніж зазвичай.

Знімок в блискучому топі і в шкіряній спідниці з розрізом між ніг Сєдакова опублікувала в Instagram.

"Не дивлячись на те, що вам може здатися, що я така вся святкова ще й в Кремлі, стою в такій зручній і дуже красивій спідниці від sofistrokatto і нереальному блискучому топі nstena. Але я вже в літаку і, вилітаю в улюблений Ростов, сьогодні буде прекрасний концерт!", - написала співачка.

Користувачі відзначили, що Аня мабуть дуже старалася одягнутися солідно, але у неї нічого не вийшло. "Хоч у щось одяглася. Вже добре!", "Може чисто випадково в" ДНР "загляньте", "А де ж дупа? Кремль цього не переживе", "Поруч немає жодної людини з мізками і почуттям стилю?" Несмак в одязі, але дівчинка за викликом ", - пишуть їй в мережі.

Хоча декому образ Ані сподобався і вони засипали її компліментами.

скрін Instagram Сєедаковой

скрін Instagram Сєдакової

скрін Instagram Сєдакової

Новини Анна Сєдакова не може розібратися з чоловіками

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили обурення.

Крім того, співачка викликала гнів користувачів відвертим відео. Вона позувала в боді і прозорих лосинах.

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