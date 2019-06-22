"А де ж дупця?" Сєдакова в Кремлі посвітила вульгарним розрізом

Українська співачка Анна Сєдокова сколихнула мережу фото з Кремля, зірка виглядала скромніше, ніж зазвичай.
Знімок в блискучому топі і в шкіряній спідниці з розрізом між ніг Сєдакова опублікувала в Instagram.
Не дивлячись на те, що вам може здатися, що я така вся святкова ще в Кремлі, стою в такій зручній і дуже красивою спідниці від @sofistrokatto і нереальному блискучому топі @nstena (Спасибо большое 😘😘😘). Але я вже в літаку l, вилітаю в улюблений Ростов, сьогодні буде чудовий концерт! Я точно знаю ❤️Жду!
"Не дивлячись на те, що вам може здатися, що я така вся святкова ще й в Кремлі, стою в такій зручній і дуже красивій спідниці від sofistrokatto і нереальному блискучому топі nstena. Але я вже в літаку і, вилітаю в улюблений Ростов, сьогодні буде прекрасний концерт!", - написала співачка.
Користувачі відзначили, що Аня мабуть дуже старалася одягнутися солідно, але у неї нічого не вийшло. "Хоч у щось одяглася. Вже добре!", "Може чисто випадково в" ДНР "загляньте", "А де ж дупа? Кремль цього не переживе", "Поруч немає жодної людини з мізками і почуттям стилю?" Несмак в одязі, але дівчинка за викликом ", - пишуть їй в мережі.
Хоча декому образ Ані сподобався і вони засипали її компліментами.
скрін Instagram Сєедаковой
скрін Instagram Сєдакової
скрін Instagram Сєдакової
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили обурення.
Крім того, співачка викликала гнів користувачів відвертим відео. Вона позувала в боді і прозорих лосинах.
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