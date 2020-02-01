"А де труси?" Настя Каменських спантеличила новим фото

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка раніше заінтригувала мережу чутками про дитину, показала своє цікаве фото.
Питання виникли до її знімка від 1 лютого.
Відзначається, що вранці виконавиця показала своє фото в спортивному топі і шортах з високою талією власного бренду, а також розповіла про нюанси бігу, що дізналася на власному досвіді.
За її словами, головне при таких заняттях комбінувати їх з силовими вправами, нотувати свої успіхи і прислуховуватися до тіла.
Хочу з вами поділитися 3 порадами від NK, як закохатися в біг! 🏃🏻♀️ ✔️ Слухати своє тіло 🧘🏻 Воно саме вам підкаже, коли потрібно взяти паузу або зменшити темп. Бігайте в задоволення вранці зустрічаючи світанки і завжди з хорошим настроєм! ✔️ Ставте цілі 🏆 По моєму особистому досвіді скажу, що допомагає щоденник із зазначеними в ньому результатами. Адже ніщо так сильно не мотивує, як персональні успіхи! ✔️ Комбінуйте заняття 🏋🏻♀️ Регулярно бігати – корисно, але недостатньо. Силові тренування зміцнюють тіло і дають можливість відпочити бігових м'язам. Я бігаю, і я щаслива ☀️ Побігли? ⠀ #nk #nksport
"О, а де труси?", - поцікавилися в коментарях.
Точно не зрозуміло, шанувальники здивувалися відсутності відповідних швів від білизни під тонкими шортами, або ж менш відвертому фото, ніж зазвичай.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських провалилася з безглуздим фотошопом напівголого фото.
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