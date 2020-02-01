"А де труси?" Настя Каменських спантеличила новим фото

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка раніше заінтригувала мережу чутками про дитину, показала своє цікаве фото.

Питання виникли до її знімка від 1 лютого.

Відзначається, що вранці виконавиця показала своє фото в спортивному топі і шортах з високою талією власного бренду, а також розповіла про нюанси бігу, що дізналася на власному досвіді.

За її словами, головне при таких заняттях комбінувати їх з силовими вправами, нотувати свої успіхи і прислуховуватися до тіла.

"О, а де труси?", - поцікавилися в коментарях.

Точно не зрозуміло, шанувальники здивувалися відсутності відповідних швів від білизни під тонкими шортами, або ж менш відвертому фото, ніж зазвичай.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських провалилася з безглуздим фотошопом напівголого фото.

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