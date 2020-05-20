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20 травня • оновлено в 12:17
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"А де посадки?" Як "Квартал" весь рік жартував над Зеленським

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Після обрання Володимира Зеленського президентом України, його колеги зі студії "Квартал 95" запевняли, що продовжать жартувати про політику та про нову владу в тому числі.

OBOZREVATEL пропонує читачам згадати, як "Квартал" жартував над Володимиром Зеленським за рік його президентства.

Квартал 95

Квартал 95

Instagram @kvartal95official

Так, у "Кварталі" не обійшли стороною обіцянку Зеленського під час передвиборної кампанії "Весна прийде – саджати будемо". В одному з випусків актор, який зараз грає Зеленського, запитує у "Рябошапка": "Прийшла весна, де посадки?" Після чого політики разом думають, кого можна посадити, і навіть радяться з "Олександром Лукашенком".

Потім вони вирішують посадити першого, хто зайде в кабінет. При цьому, "Зеленський" говорить: "От би Аваков". На питання чому, він відповідає: "Його легше посадити, ніж звільнити".

У кінці номера всі артисти співають пісню, в якій є такі слова:

"Нова країна" де? Весна давно в календарі,

А де реформи, де? Весна давно в календарі!

А де посадки, де? Весна давно в календарі... "

Ще однією темою для жартів був Андрій Богдан. Так, у серпні 2019 року жартували над тим, що він завжди знаходиться поруч із Зеленським і шепоче на вухо президентові:

"Буду завжди з тобою, правою твоєю рукою,

пошепки за спиною, розумною твоєю думкою,

міцним твоїм м'язом, оксамитовою хрипотою".

А після звільнення Богдана, в "Кварталі" показали мініатюру "Останній робочий день Андрія Богдана".

В одному з випусків актори "Кварталу" показали номер, який називається "Зеленський проводить перекличку у Верховній Раді". Тоді відео, яке опублікували на YouTube-каналі студії "Квартал 95" викликало бурхливі обговорення в коментарях, а також зібрало майже мільйон переглядів.

Також у серпні 2019 року "Квартал" посміявся над зустріччю Зеленського з Меркель. Під час номера "Зеленський" з гумором представляє "Меркель" українських політиків і бізнесменів на міжнародному форумі.

Під час іншого номера дружина Зеленського, роль якої виконувала Олена Кравець, випитує у чоловіка державні таємниці. І "президент" піддається на вмовляння "дружини" і розповідає їй:

"Як думаєш, чому всі президенти "бухали"? Тому що їм всю правду про стан справ у державі розповідали".

"Я таку страшну таємницю про Андрія Богдана дізнався! Збільшуй фото й побачиш – у нього є очі!"

Також в одному з випусків "Чисто News" пародист Юрій Великий показав, як Зеленський нібито звертається до українців на Великдень і під час звернення до нього дзвонить Ігор Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Квартал 95" яскраво потроллив президента України Володимира Зеленського і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

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Автор
Анна Міхно
Особи
студія "95 квартал" Володимир Зеленський
Місце
Україна
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