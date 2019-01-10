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''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото

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Відома своїм скандальним іміджем російська телеведуча Ольга Бузова поділилася із шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото із відпочинку на Мальдівах вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Проспала спорт. Переплутала час, у нас тут на 3 години більше, ніж у Москві. Коли прокинулася, тут була уже 11-та, і нам принесли сніданок. І якщо чесно, я не знаю, чи дійду взагалі до залу під час цієї відпустки. А ще я зрозуміла, що треба фотографуватися до сніданку", — написала Бузова.

''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото

Ольга Бузова

Фото: instagram/buzova86

''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото

Ольга Бузова

Фото: скріншот

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Підписники бурхливо відреагували на публікацію Ольги і розділилися на два табори. Одні пишуть, що жінка виглядає приголомшливо: "Красива", "Прекрасна, годі й казати", "Худишка".

''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото
''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото
''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото

А інші зазначили, що у Бузової немає грудей і фігура у неї, як у хлопця.

"Плоска, як дошка", "Яке страшне тіло", "Фігура як у хлопця", "Невдало втягнула живіт", "Жахливе фото", "Верх як у мужика, де груди?", "Фу, противна", "А груди в номері залишилися?", — написали люди.

''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото

Ольга Бузова

Фото: instagram/buzova86

''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото

Ольга Бузова

Фото: instagram/buzova86

''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото

Ольга Бузова

Фото: instagram/buzova86

''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото

Ольга Бузова

Фото: instagram/buzova86

''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото

Ольга Бузова

Фото: instagram/buzova86

''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото
''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото
''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото
''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото
''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото
''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську телеведучу Ольгу Бузову розкритикували в мережі за фото, де вона постала у чорному пеньюарі без білизни.

Особа
Ольга Бузова
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