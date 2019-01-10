''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото

Відома своїм скандальним іміджем російська телеведуча Ольга Бузова поділилася із шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото із відпочинку на Мальдівах вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Проспала спорт. Переплутала час, у нас тут на 3 години більше, ніж у Москві. Коли прокинулася, тут була уже 11-та, і нам принесли сніданок. І якщо чесно, я не знаю, чи дійду взагалі до залу під час цієї відпустки. А ще я зрозуміла, що треба фотографуватися до сніданку", — написала Бузова.

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Ольга Бузова Фото: скріншот

Підписники бурхливо відреагували на публікацію Ольги і розділилися на два табори. Одні пишуть, що жінка виглядає приголомшливо: "Красива", "Прекрасна, годі й казати", "Худишка".

А інші зазначили, що у Бузової немає грудей і фігура у неї, як у хлопця.

"Плоска, як дошка", "Яке страшне тіло", "Фігура як у хлопця", "Невдало втягнула живіт", "Жахливе фото", "Верх як у мужика, де груди?", "Фу, противна", "А груди в номері залишилися?", — написали люди.

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську телеведучу Ольгу Бузову розкритикували в мережі за фото, де вона постала у чорному пеньюарі без білизни.