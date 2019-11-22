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22 листопада • оновлено в 09:19
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"А ботанкою була": зірка "Татусевих дочок" засвітила великі груди у відвертому вбранні

1.4т
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Російська акторка Єлизавета Арзамасова, яка відома за роллю Галини Сергіївни в серіалі "Татусеві дочки", поділилася пікантним знімком.

На фото, розміщеному в Instagram, Арзамасова позує в сітчастих колготках і сукні з дуже глибоким декольте, яка підкреслила пишні груди зірки.

Єлизавета Арзамасова

Єлизавета Арзамасова

Інстаграм

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"Гаряча штучка": зірка "Татусевих дочок" засвітила голі груди

Шанувальники почали коментувати провокаційну публікацію 24-річної акторки, зауваживши, що "Галина Сергіївна вже не та":

"А ботанкою була": зірка "Татусевих дочок" засвітила великі груди у відвертому вбранні
"А ботанкою була": зірка "Татусевих дочок" засвітила великі груди у відвертому вбранні
"А ботанкою була": зірка "Татусевих дочок" засвітила великі груди у відвертому вбранні
"А ботанкою була": зірка "Татусевих дочок" засвітила великі груди у відвертому вбранні
"А ботанкою була": зірка "Татусевих дочок" засвітила великі груди у відвертому вбранні
"А ботанкою була": зірка "Татусевих дочок" засвітила великі груди у відвертому вбранні
"А ботанкою була": зірка "Татусевих дочок" засвітила великі груди у відвертому вбранні
"А ботанкою була": зірка "Татусевих дочок" засвітила великі груди у відвертому вбранні

Показово, що Арзамасова, на відміну від своєї героїні в серіалі, любить приміряти відверті образи чи тішити своїх підписників гарячими фото.

Єлизавета Арзамасова

Єлизавета Арзамасова

Інстаграм

Єлизавета Арзамасова

Єлизавета Арзамасова

Інстаграм

Єлизавета Арзамасова

Єлизавета Арзамасова

Інстаграм

Єлизавета Арзамасова

Єлизавета Арзамасова

Інстаграм

Єлизавета Арзамасова

Єлизавета Арзамасова

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська акторка Ліза Арзамасова здивувала шанувальників пікантним знімком.

24-річна артистка вразила мережу фотографією, на якій позувала в прозорому топі без білизни, сексуально оголивши спину.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Єлизавета Арзамасова
Місце
Росія
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