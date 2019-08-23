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"95 Квартал" розіграв відомого гумориста: як це трапилося

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Студія "95 Квартал" розіграла сценку з відомим українським гумористом Олегом Філімоновим.

Це сталося під час концерту в одеському літньому театрі "Морвокзал" 13 серпня, передає пресслужба гумористичного колективу.

За сюжетом, Олена Кравець шукає в залі вільне місце. Раптово її сусідом виявляється сам Філімонов. А Кравець нібито не відразу впізнає його. Він відповів, що був попереджений про задум "кварталівців" щодо сценки за його участю, але гадки не мав, як це станеться. Тому йому довелося імпровізувати.

"95 Квартал" розіграв Олега Філімонова

"95 Квартал" розіграв Олега Філімонова

kvartal95.com

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Також у сценці брали участь новий член команди Юрій Ткач і новообраний народний депутат Юрій Корявченков. Філімонов зізнався, що любить проекти "Кварталу" і навіть їздить в інші країни на фестивалі гумористів.

"В Одесі мене попередили, що в програмі буде номер з моєю участю, точніше навіть невеликий розіграш, але далі передбачалася імпровізація", – зазначив він.

Кравець підсіла до Филимонова

Кравець підсіла до Филимонова

kvartal95.com

Олег Філімонов на концерті "Кварталу"

Олег Філімонов на концерті "Кварталу"

kvartal95.com

Кравець нібито не впізнала Філімонова

Кравець нібито не впізнала Філімонова

kvartal95.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно "кварталівці" зворушливо попрощалися з одним зі своїх учасників, Юрієм Корявченковим, який став депутатом.

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Особи
студія "95 квартал" Олена Кравець
Місце
Україна
Теги
95 Квартал шоу-бизнес
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