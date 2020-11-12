92-річна зірка фільму "Різні долі" заразилася коронавірусом

Радянська і російська артистка, зірка фільму "Різні долі" Тетяна Пілецька заразилася коронавірусом.

Про це 92-річна знаменитість повідомила кореспонденту видання "КП". У розмові Пілецька поскаржилася на "жахливу, страшну слабкість".

"Тест робила. Лікарі сказали, що знайшли щось недобре... Останнім часом у мене така слабкість, що кроку не можу ступити. Почуваюся постійно недобре. Немає нічого, ні нежиті, ні кашлю. Просто слабкість така, що неможливо", – підтвердила свою хворобу актриса.

Зараз артистка перебуває вдома, за нею стежить помічниця. Пілецька п'є ліки, які прописав їй сімейний лікар. На питання про можливу госпіталізацію знаменитість відповіла відмовою.

"Боже збережи, яка лікарня. Я за все життя не лежала в лікарні й не хочу", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська реп-виконавиця Аліна Паш розповіла, що захворіла на коронавірус. Артистка зізналася, що не знає, від кого могла заразитися, а також описала свої симптоми хвороби.