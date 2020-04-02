92-кілограмова дочка Пригожина роздяглася на камеру. Фото

Дочка російського продюсера Йосипа Пригожина Даная знялася у відвертій фотосесії лише в одній білизні.

Знімки опублікувало видання SRSLY.

Йосип Пригожин з дочкою Данаєю baikal24.ru

Так, у кадрі 23-річна Даная з'явилася в білизні, яка підкреслила пишні форми дівчини. Сама Даная зізнається, що завжди була повненькою, проте впевненість у собі у неї з'явилася лише нещодавно.

"У порівнянні з іншими дівчатами я відчувала себе величезною і жахливо комплексувала через це. Від розпачу почала пити таблетки для схуднення і скинула за місяць 15 кілограмів. Тоді я не розуміла, що така різка втрата ваги може завдати величезної шкоди здоров'ю", – каже Пригожина.

Даная Пригожина srsly.ru

Крім того, пишні форми Даная вважає своєю родзинкою:

"Моя вага – 92 кілограми. З огляду на те, що я трохи набрала за зиму, хотілося б трохи скинути – до 50-го розміру (зараз у мене 52-й), щоб виглядати повненькою, але в той же час акуратно. Розумію, що ніколи не буду носити "еску", але мені це і не потрібно, інакше родзинка пропаде".

Даная Пригожина srsly.ru

Даная Пригожина srsly.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 16-річна дочка російського композитора Ігоря Крутого Олександра, яка зараз знаходиться на карантині в Майамі, станцювала на камеру в білизні і міні-шортах.

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