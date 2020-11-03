90-річний Чапкіс вперше показав елітні апартаменти. Відео

Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс вперше показав свої елітні апартаменти – він нещодавно купив нову квартиру і живе в ній зі своєю молодою дружиною Мілою.

Так, танцюрист вибрав житло в районі київських "Нивок" в престижному житловому комплексі. Про це він розповів проекту ЖВЛ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Квартира складається з декількох кімнат, кабінету, великої кухні і передпокою-музею. У приміщенні зроблений яскравий ремонт, а завдяки панорамним вікнам в квартирі – багато світла.

Чапкіс купив нову квартиру. ЖВЛ (скріншот відео)

"Передпокій я зробив, як музей. Це все мої спогади", – прокоментував Чапкіс інтер'єр.

Так, на стінах практично у всіх кімнатах – безліч фотографій, нагород, дипломів тощо. Для концертних костюмів передбачений окремий гардероб. Також Чапкіс зберігає окрему колекцію краваток – їх у нього понад 700.

Де мешкає Чапкіс. ЖВЛ (скріншот відео)

Чапкіс показав, де проживає з дружиною. ЖВЛ (скріншот відео)

Вітальня в квартирі, де мешкає Чапкіс. ЖВЛ (скріншот відео)

Хореограф уточнив, що весь побут облаштовує самостійно його дружина Міла – вона не підпускає до хатніх справ сторонніх людей. За словами Чапкіса, щоб придбати нове житло, йому довелося продати свою попередню квартиру, в якій він жив з попередньою дружиною.

Як виглядає квартира Чапкіса. ЖВЛ (скріншот відео)

Як виглядає квартира Григорія Чапкіса. ЖВЛ (скріншот відео)

Чапкіс показав, де мешкає. ЖВЛ (скріншот відео)

Кухня в квартирі, де мешкає Чапкіс. ЖВЛ (скріншот відео)

Двір ЖК, де мешкає Чапкіс. ЖВЛ (скріншот відео)

ЖК, де проживає Чапкіс. ЖВЛ (скріншот відео)

Квартира Григорія Чапкіса. ЖВЛ (скріншот відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно 90-річний Григорій Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала жінка, яка молодша за нього на 52 роки. Також хореограф вперше розповів про свою сім'ю і дітей, які живуть за кордоном.