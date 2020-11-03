90-річний Чапкіс вперше показав елітні апартаменти. Відео

Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс вперше показав свої елітні апартаменти – він нещодавно купив нову квартиру і живе в ній зі своєю молодою дружиною Мілою.

Так, танцюрист вибрав житло в районі київських "Нивок" в престижному житловому комплексі. Про це він розповів проекту ЖВЛ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Квартира складається з декількох кімнат, кабінету, великої кухні і передпокою-музею. У приміщенні зроблений яскравий ремонт, а завдяки панорамним вікнам в квартирі – багато світла.

"Передпокій я зробив, як музей. Це все мої спогади", – прокоментував Чапкіс інтер'єр.

Так, на стінах практично у всіх кімнатах – безліч фотографій, нагород, дипломів тощо. Для концертних костюмів передбачений окремий гардероб. Також Чапкіс зберігає окрему колекцію краваток – їх у нього понад 700.

Хореограф уточнив, що весь побут облаштовує самостійно його дружина Міла – вона не підпускає до хатніх справ сторонніх людей. За словами Чапкіса, щоб придбати нове житло, йому довелося продати свою попередню квартиру, в якій він жив з попередньою дружиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно 90-річний Григорій Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала жінка, яка молодша за нього на 52 роки. Також хореограф вперше розповів про свою сім'ю і дітей, які живуть за кордоном.