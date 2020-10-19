90-річний Чапкіс пустився в танок із мамою Сердючки на "Танцях з зірками" і викликав фурор у мережі

90-річний хореограф Григорій Чапкіс та сценічна "мама" Вєрки Сердючки, актриса Інна Білоконь, викликали фурор у мережі спільною імпровізацією на "Танцях з зірками".

Так, під час восьмого ефіру шоу знаменитості виконали танець одного руху – меренге. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці програми в Youtube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка стала четвертою суддею-джокером на шоу, куди прийшла разом зі своєю "мамою". Цей випуск "Танців з зірками" був повністю присвячений співачці, під хіти якої танцювали учасники.

"Сподобалося, як бабка з Чапкісом станцювала, молодець. Хоча Інна ж сама не молода вже, а пластика ще є", "Мама дала жару", "Так вони краще станцювали, ніж Фреймут з Кухар", "Мама – найкраща", "Бомба", "Щоб всі так у 90 років танцювали, як Чапкіс. Інна Білоконь теж молодець", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами восьмого випуску "Танців з зірками" шоу покинули Олексій Завгородній (Позитив) і Юлія Сахневич. Детальніше про те, як пройшов восьмий ефір, читайте за посиланням.