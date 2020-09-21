90-річний Чапкіс одружився вчетверте: дружина молодша за хореографа на 52 роки

90-річний хореограф, суддя проекту "Танці з зірками" Григорій Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала жінка, яка молодша за нього на 52 роки.

Ім'я своєї дружини Чапкіс не розкриває, проте уточнив, що саме з цією жінкою він хоче доживати свої дні. Про це йшла мова в четвертому ефірі шоу "Танці з зірками" в неділю, 20 вересня (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Читайте всі подробиці четвертого ефіру "Танців з зірками".

"Рік, який змінив моє життя – це 2020-й. Цьогоріч я відзначив 90-річчя і знову одружився. Я намагаюся бути гідним тієї жінки, яка присвятила мені свої роки на заході мого життя", – заявив Чапкіс.

Від зазначив, що, крім одруження, хореограф також придбав нове житло, де буде проживати разом зі своєю молодою дружиною.

Нагадаємо, раніше Григорій Чапкіс розповідав, що його обраниці 38 років. Вони кілька років проживають разом, проте тільки в 2020 році жінка "дозріла для законного шлюбу".

"Я не збирався свататися, робити весілля, розписуватися. Я вже знаю, що це штамп. І я зараз розрахував, що кожні 25 років у мене виходить, що я міняю квартиру, дружину і машину", – ділився 90-річний хореограф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Григорій Чапкіс відверто розповів про секс в 90 років і розкрив подробиці про свою 38-річної коханої. Він вказав, що його жінка – багатша за нього і приймає хореографа таким, яким він є.