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18 листопада • оновлено в 12:43
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89-річний Чапкіс привів 38-річну коханку на "Танці з зірками": хто його дівчина

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Знаменитий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс привів на проєкт свою 38-річну коханку. Обраниця танцюриста молодша за нього на 51 рік.

Сам Чапкіс станцював вальс разом із Вікторією Булітко і Дмитром Дікусаром.

89-річний Чапкіс привів 38-річну коханку на "Танці з зірками": хто його дівчина
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"Несправедливість зашкалює": в мережі розгорівся скандал через півфінал "Танців з зірками"
"Сьогоднішній танець буде присвячений моїй коханій жінці, яка сьогодні в залі. Їй 38, а мені 90", – сказав Чапкіс.

Про те, хто його обраниця, танцюрист не говорить і не показує її, оскільки та не є публічною людиною.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у півфіналі популярного проєкту "Танці з зірками" шоу за крок до перемоги покинули Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, через що в мережі спалахнув скандал.

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Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Тема
Танці з зірками
Особа
Григорій Чапкіс
Тег
Танці з зірками
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