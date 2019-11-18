89-річний Чапкіс привів 38-річну коханку на "Танці з зірками": хто його дівчина

Знаменитий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс привів на проєкт свою 38-річну коханку. Обраниця танцюриста молодша за нього на 51 рік.

Сам Чапкіс станцював вальс разом із Вікторією Булітко і Дмитром Дікусаром.

"Сьогоднішній танець буде присвячений моїй коханій жінці, яка сьогодні в залі. Їй 38, а мені 90", – сказав Чапкіс.

Про те, хто його обраниця, танцюрист не говорить і не показує її, оскільки та не є публічною людиною.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у півфіналі популярного проєкту "Танці з зірками" шоу за крок до перемоги покинули Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, через що в мережі спалахнув скандал.

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