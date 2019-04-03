88-річний народний артист Росії знову зібрався одружитися

88-річний народний артист Росії Іван Краско зібрався одружитися на своїй колишній дружині і матері своїх дітей - 41-річній Наталії Вяль.

Наталя молодша артиста на 47 років і поки не готова знову вступити з ним у шлюб. Про це повідомляє видання "Комсомольская правда".

Sputnik.ru

"У нас з Наталею все добре. Спочатку, коли я тільки переїхав до неї, вона була зовсім чужа. А зараз теплішає. З Наталею Миколаївною я залишуся до кінця, закохуватися більше не планую. Нещодавно я їй сказав: "Натуленька, чи не хочеш ти повернути собі прізвище, яке носила стільки років?" вона відповіла, що подумає. Я чекаю, коли вона скаже так. У будь-якому випадку ми повінчані, тобто перед церквою ми до сих пір одружені", - говорить Краско.

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Сама Вяль каже, що не шкодує про те, що колись вийшла заміж за артиста.

"Я ні про що не шкодую. Ось тільки Іван Іванович знову почав мене контролювати: "Куди пішла?", "Чому пізно повернулася?". Зараз у нас спільний бюджет, я не працюю, тільки підробляю", - говорить вона.

Як рані писав OBOZREVATEL, зірка серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів", "Убойная сила" і "Агент національної безпеки" Іван Краско розлучається зі своєю молодою дружиною. Шлюб тривав лише три роки. Примітно, що його екс-дружина Наталя Шевель була молодша за свого чоловіка на 60 років.

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