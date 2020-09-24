88-річний батько Кіркорова госпіталізований: росЗМІ запустили низку фейків

Ольга Веркалець Люди 19:17, 24.09.2020 Оновлено: 19:38, 24.09.2020

Болгарського співака Бедроса Кіркорова, батька російського короля естради Філіпа Кіркорова, госпіталізували в одну з лікарень Москви.

За інформацією телеканалу РЕН ТВ, у 88-річного артиста діагностували порушення серцевого ритму. Після поширення інформації про госпіталізацію в ЗМІ сім'я Кіркорових нібито спростувала все в коментарі виданню "Комсомольська правда". За їхніми словами, Бедрос Філіпович відпочиває на дачі.

"Він зараз перебуває в Підмосков'ї. Відпочиває на природі. У нас усе гаразд", – буцімто розповів брат Бедроса Гаррі.

Бедрос Кіркоров із сином Філіпом.
eg.ru

Проте нещодавно жінка Кіркорова-старшого Людмила Смірнова повідомила "РІА Новини", що її чоловік справді госпіталізований, але планово. Він почувається чудово.

"З ним усе нормально, чого ви хвилюєтеся. У нього були свого часу влітку проблеми, підлікувалися в санаторії, і зараз він хоче просто здати аналізи, щоб усе перевірили", – пояснила Смірнова.

Відзначимо, Бедрос Кіркоров народився 2 червня 1932 року. Він є солістом Новгородської держфілармонії, неодноразово був лауреатом міжнародних конкурсів, має звання заслуженого артиста Росії та Болгарії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знамениту російську оперну співачку Анну Нетребко госпіталізували з пневмонією, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

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