86-річний сатирик Михайло Жванецький вирішив піти зі сцени

86-річний письменник-сатирик Михайло Жванецький прийняв рішення завершити концертну діяльність через вік.

Про це повідомляє видання "РИА Новости" з посиланням на представника артиста Олега Сташкевича. За словами чоловіка, у Жванецького "є мужність вчасно піти зі сцени".

"Артистам потрібно мати мужність вчасно піти зі сцени. У Жванецького це мужність є – вчасно піти, не зволікати. Він реаліст і сказав, що не потрібно виходити на сцену. Старіти потрібно вдома. Людина втрачає якусь працездатність свою звичну, навіщо це демонструвати? Жванецький закрив свою передачу "Дежурный по стране", закінчив концертну діяльність", – розповів Сташкевич.

Михайло Жванецький nesnilos.com

Представник Жванецького також уточнив, що інформація про виступи, опублікована на офіційному сайті артиста, не є актуальною.

"За офіційним сайтом ми не простежили. Це було оголошено рік тому, вже все закрито, вже коронавірус і інші речі. Але інформація, мабуть, залишилася", – підсумував Сташкевич.

Михайло Жванецький gazeta.ru

Нагадаємо, письменник-сатирик Михайло Жванецький народився в Одесі. У 1978-1991 роках він був членом спілки письменників СРСР. У 1999 році Жванецького нагородили званням народного артиста України, а у 2012 році отримав аналогічний статус в Росії. Артист прославився виконуванням власних мініатюр та монологів.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Москві жорстко побили сина Жванецького, 24-річного Дмитра. Він разом з товаришем заступився за дівчину в караоке, після чого зав'язалася бійка. Хлопців відвезли в лікарню.