86-річний актор Олександр Ширвіндт госпіталізований з коронавірусом

Російський актор, зірка фільму "Іронія долі, або З легким паром!" Олександр Ширвіндт госпіталізований з коронавірусом.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, вдень 23 листопада в артиста почалася дихальна недостатність. Бригада швидкої допомоги, яка приїхала на виклик, діагностувала вірусну пневмонію і відвезла його до лікарні.

Зазначається, до лікарні потрапила також дружина Ширвіндта Наталя. Нагадаємо, артисту зараз 86 років, дружина на рік молодша.

Олександр Ширвіндт з дружиною Наталією starhit.ru

Пізніше колега Ширвіндта Мамед Агаєв підтвердив його госпіталізацію. У коментарі для видання "ТАСС" чоловік уточнив, що хвороба актора протікає в легкій формі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор і зірка серіалу "Хто в домі господар?" Андрій Носков зізнався, що захворів на коронавірус.