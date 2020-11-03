86-річна Софі Лорен зробила відверте зізнання про заміжжя та білу сукню

Легендарна італійська актриса і співачка Софі Лорен відверто заговорила про весілля – за словами знаменитості, вона все життя мріяла про пишну церемонію і білу сукню.

86-річна зірка 41 рік прожила з кінопродюсером Карло Понті і народила від нього двох синів. Її чоловік помер в 2007 році. За словами Лорен, незважаючи на щасливий шлюб, вона все ще мріє надіти справжню весільну сукню, пише Daily Mail.

"Складно сказати, що ні про що не шкодуєш, особливо якщо ви багато пережили. Але я завжди намагалася жити без жалю. У мене прекрасне життя, у мене є все, чого я хочу: чудова сім'я з прекрасними дітьми і внуками. Єдине, про що я шкодую все життя – те, що я не вийшла заміж в білій сукні. Це мрія всього мого життя, і вона до сих пір в моєму серці", – зазначила Софі Лорен.

Софі Лорен і Карло Понті. Daily Mail

Також знаменитість прокоментувала свій відомий роман із зіркою кіно Кері Грантом. Стосунки пари почалися під час спільної роботи над фільмом "Гордість і пристрасть", на той момент Софі було 23 роки, а Кері – 53.

Софі Лорен прожила більше 40 років з Карло Понті. Daily Mail

"Мені було 23. У цьому віці уявлення про кохання неясне. Ви не знаєте, що робите. Але я не хотіла відмовлятися від кохання всього мого життя, тому що знімалася з найвідомішим актором. Кері Грант був дуже привабливим чоловіком. Але він не робив мені пропозиції руки і серця, всупереч чуткам про це", – підсумувала італійська зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер італійський актор, музикант і комік Джіджі Пройєтті. Зірка фільму "Піноккіо" помер у віці 80 років.