86-річна Аліса Фрейндліх госпіталізована з коронавірусом: в якому стані акторка

86-річна російська актриса, зірка фільму "Службовий роман" Аліса Фрейндліх вже декілька днів перебуває в реанімації інфекційного відділення 122-ї лікарні ім. Соколова. У артистки виявили коронавірус.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash на Мойке", у Фрейндліх велике ураження легень. Найближчий спектакль з актрисою скасували.

Крім того, за інформацією Telegram-каналу "Life Shot", у артистки 80% ураження легень. Зараз динаміка негативна, а кисень подається через апарат для неінвазивної вентиляції легенів.

Відзначається, що Фрейндліх екстрено доставили в лікарню ще 25 грудня. На той момент у неї було уражено 36% легень.

Нагадаємо, Аліса Фрейндліх – радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка СРСР, лауреатка Державної премії РРФСР імені Станіславського, трьох Державних премій РФ, премії Уряду Росії.

Фільми з її участю увійшли в "золотий фонд" вітчизняного кінематографа.

Найбільш відома за картинами: "Солом'яний капелюшок", "Агонія", "Службовий роман", "Д'Артаньян і три мушкетери" та багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса Аліса Фрейндліх зізналася, що погано себе почуває. Так, за словами артистки, її турбує серце.