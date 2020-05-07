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7 травня • оновлено в 23:28
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85-річну Бріжит Бардо судитимуть через расизм

1.4т
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Французьку актрису Бріжит Бардо судитимуть за расистські висловлювання. Позов був поданий через її слова про жителів острова Реюньон.

У 2019 вона назвала їх тубільцями, що зберегли гени дикунів, а також заявила, що вони дотримуються варварських традицій. Про це повідомляє газета Le Parisien.

85-річну Бріжит Бардо судитимуть через расизм

Знаменитість обурило, що населення острова жорстоко поводиться з собаками.

"Все це нагадує канібалізм минулих століть. Мені соромно за цей острів, за дикість, яка все ще там панує", - висловилася Бардо.

Уточнюється, що актрису звинуватили в расизмі не вперше. Раніше вона жорстко висловлювалася про мусульман у Франції і заявляла, що вони руйнують країну. У 2004 році її оштрафували на 5 тисяч євро за расистські висловлювання.

85-річну Бріжит Бардо судитимуть через расизм

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор і екс-коханий Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов втратив практично все майно через багатомільйонні борги.

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Автор
Марія Дідик
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