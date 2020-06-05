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5 червня • оновлено в 21:29
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85-річна актриса Аліса Фрейндліх поскаржилася на погане самопочуття

2.3т
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Російська актриса Аліса Фрейндліх зізналася, що вже кілька днів погано почувається.

Так, за словами 85-річної артистки, її турбує серце. Про це Фрейндліх повідомила в розмові з журналістами видання "КП".

Аліса Фрейндліх

Аліса Фрейндліх

Фото: 24smi.org

"Вибачте, мені зараз важко розмовляти. Я погано почуваюся... Ну, що може трапитися у людини, якій цього року буде 86 років? Це все вік. Серце турбує. Я думаю, нічого страшного. Спасибі вам за увагу!" – сказала Фрейндліх.

Вона також додала, що зараз перебуває на самоізоляції у своїй квартирі в Санкт-Петербурзі. За словами актриси, тест на коронавірус вона не робила, оскільки не бачить у цьому гострої потреби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про стан російського співака Бориса Моїсеєва після інсульту.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
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