84-річний Джигарханян госпіталізований у важкому стані – ЗМІ

Відомий російський актор Армен Джигарханян госпіталізований в лікарню у важкому стані.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza. За словами інсайдерів, в 84-річного артиста стався інсульт і зараз він знаходиться в реанімації.
Армен Джигарханян
Фото: womanhit.ru
Як передає Telegram-канал "КП", незабаром директорка театру під керівництвом Джигарханяна спростувала повідомлення в ЗМІ, сказавши, що актор перебуває вдома у своїй квартирі в Москві й "на самопочуття особливо не скаржиться".
Армен Джигарханян
Фото: teleprogramma.pro
"Армен Борисович знаходиться вдома у своїй квартирі в Староконюшеному провулку. На самопочуття особливо не скаржиться, тільки ось ноги у нього болять... Повернеться до роботи в серпні", - зазначила Олена Гільванова.
Нагадаємо, що про поганий стан здоров'я Джигарханяна вже давно ходять чутки. У серпні 2018 року повідомлялося, що він майже не може самостійно пересуватися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше близький друг Джигарханяна, продюсер Марк Рудинштейн заявляв, що артиста, якого знала і любила вся країна, вже давно немає. На його думку, Армен Джигарханян "перетворився на овоч".
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