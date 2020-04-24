82-річна Едіта П'єха сильно захворіла: що з нею
Російська співачка Едіта П'єха сильно захворіла: артистці несподівано стало погано й у неї почала підніматися температура.
Про це знаменитість розповіла в коментарі "Петербурзькому щоденнику".
"У мене температура, погано себе почуваю, але коронавірусу немає. Я з лікарями на зв'язку", – ділиться 82-річна П'єха.
Відомо, що зараз співачка знаходиться в заміському будинку в селі Північна Самарка під Санкт-Петербургом. Туди артистка виїхала ще в кінці березня.
"Мені тут добре, сподіваюся, коронавірус дорогу сюди не знайде. Є помічник, водій, який із задоволенням на моє прохання привозить продукти. А я не виходжу. Я прошу Бога вберегти мене від цієї зарази", – говорила співачка.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російської актриси, зірки серіалу "Деффчонкі" Галини Боб виявили коронавірус.