82-річна Едіта П'єха сильно захворіла: що з нею

Російська співачка Едіта П'єха сильно захворіла: артистці несподівано стало погано й у неї почала підніматися температура.

Про це знаменитість розповіла в коментарі "Петербурзькому щоденнику".

Едіта П'єха eadaily.com

"У мене температура, погано себе почуваю, але коронавірусу немає. Я з лікарями на зв'язку", – ділиться 82-річна П'єха.

Відомо, що зараз співачка знаходиться в заміському будинку в селі Північна Самарка під Санкт-Петербургом. Туди артистка виїхала ще в кінці березня.

"Мені тут добре, сподіваюся, коронавірус дорогу сюди не знайде. Є помічник, водій, який із задоволенням на моє прохання привозить продукти. А я не виходжу. Я прошу Бога вберегти мене від цієї зарази", – говорила співачка.

Едіта П'єха iz.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російської актриси, зірки серіалу "Деффчонкі" Галини Боб виявили коронавірус.