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24 квітня • оновлено в 07:56
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82-річна Едіта П'єха сильно захворіла: що з нею

2.2т
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Російська співачка Едіта П'єха сильно захворіла: артистці несподівано стало погано й у неї почала підніматися температура.

Про це знаменитість розповіла в коментарі "Петербурзькому щоденнику".

Едіта П'єха

Едіта П'єха

eadaily.com

"У мене температура, погано себе почуваю, але коронавірусу немає. Я з лікарями на зв'язку", – ділиться 82-річна П'єха.

Відомо, що зараз співачка знаходиться в заміському будинку в селі Північна Самарка під Санкт-Петербургом. Туди артистка виїхала ще в кінці березня.

"Мені тут добре, сподіваюся, коронавірус дорогу сюди не знайде. Є помічник, водій, який із задоволенням на моє прохання привозить продукти. А я не виходжу. Я прошу Бога вберегти мене від цієї зарази", – говорила співачка.

Едіта П'єха

Едіта П'єха

iz.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російської актриси, зірки серіалу "Деффчонкі" Галини Боб виявили коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Едіта П'єха
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Эта болезнь называется Старость !)
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

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