80-річний Віторган привітав дочку з першим днем народження: як виглядає іменинниця

Дочка 80-річного російського актора Еммануїла Віторгана Клара 7 серпня святкує перший день народження.

Теплі привітання для дівчинки її батько залишив на своїй сторінці в Instagram. Також Віторган оприлюднив святкове відео (ролик дивіться нижче).

"Кларочка, наша рідненька, сьогодні у нас з мамою щасливий день! Тобі 1 рік! Це сталося! Ми так чекали цього дня! Будь гідна імені своєї бабусі Клари!" – написав актор.

Зазначимо, що в Еммануїла Гедеоновича є ще 53-річна донька Ксенія від першого шлюбу з Тамарою Румянцевою, з якою він не підтримує стосунки, та 47-річний син Максим Віторган від другої дружини Алли Балтер. Разом з теперішньою дружиною Іриною Млодик пара виховує двох дочок: Етель та Клару.

Дочки Віторгана Етель та Клара Cosmopolitan

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син Віторгана Максим різко відреагував на новий пост телеведучої та колишньої дружини Ксенії Собчак про коронавірус і Бога.