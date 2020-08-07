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80-річний Віторган привітав дочку з першим днем народження: як виглядає іменинниця

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
1,2 т.
Дочці Віторгана Кларі виповнився один рік

Дочці Віторгана Кларі виповнився один рік. 2aktera.ru

Дочка 80-річного російського актора Еммануїла Віторгана Клара 7 серпня святкує перший день народження.

Теплі привітання для дівчинки її батько залишив на своїй сторінці в Instagram. Також Віторган оприлюднив святкове відео (ролик дивіться нижче).

"Кларочка, наша рідненька, сьогодні у нас з мамою щасливий день! Тобі 1 рік! Це сталося! Ми так чекали цього дня! Будь гідна імені своєї бабусі Клари!" – написав актор.

Зазначимо, що в Еммануїла Гедеоновича є ще 53-річна донька Ксенія від першого шлюбу з Тамарою Румянцевою, з якою він не підтримує стосунки, та 47-річний син Максим Віторган від другої дружини Алли Балтер. Разом з теперішньою дружиною Іриною Млодик пара виховує двох дочок: Етель та Клару.

Дочки Віторгана Етель та Клара

Дочки Віторгана Етель та Клара Cosmopolitan

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син Віторгана Максим різко відреагував на новий пост телеведучої та колишньої дружини Ксенії Собчак про коронавірус і Бога.

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