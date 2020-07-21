80-річна Світлична отримала травму голови: що трапилося

Зірка фільму "Діамантова рука" 80-річна Світлана Світлична під час зйомок отримала струс мозку. Коли актриса давала інтерв'ю одному з телеканалів, на її голову впала установка, на якій тримався софіт.

Від госпіталізації знаменитість відмовилася, адже не мала з ким залишити кота. Проте жінка ходить на процедури. Поки їй важко довго розмовляти, але вона все ж розповіла виданню "Собеседник", як до неї неочікувано приїхала знімальна група.

"Розмістилися ми на лавочці, в квартиру я не впустила. Пишемо інтерв'ю, і тут мене пронизує моторошний біль. Мені на голову падає установка, на якій тримається софіт. Удар пройшов по дотичній. Основний удар припав на моє коліно. Як же я кричала! На все життя запам'ятала свій крик, ніколи такого болю не відчувала", – поділилася Світлична.

Світлична у фільмі "Діамантова рука" showbiz.clutch.ua

Актриса поскаржилася, що телевізійники навіть не спромоглися викликати їй лікарів і "відбулися" лише тортом і грошима в конверті.

"Через кілька днів до мене прийшов молодий чоловік Міша. Він вручив мені букет червоних троянд, сирний торт і конверт, в якому лежали 15 000 рублів (6 000 гривень)", – додала зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Світлична звинуватила редактора "Пусть говорят" у крадіжці. Актриса вирішила розповісти телевізійникам про свій конфлікт з онукою і її пограбували у власній квартирі.