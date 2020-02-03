79-річний Аль Пачіно впав на червоній доріжці фестивалю: з'явилися фото

Голлівудський актор Аль Пачіно осоромився на червоній доріжці премії BAFTA-2020, яка відбулася в Лондоні 2 лютого.

79-річний артист спіткнувся і не встояв на ногах. Фотографії з'явилися в мережі.

Аль Пачино впав на червоній доріжці Getty

Так, конфуз стався в той момент, коли Аль Пачіно піднімався сходами залу Royal Albert Hall.

Аль Пачино впав на червоній доріжці thesun.co.uk

Аль Пачино впав на червоній доріжці thesun.co.uk

Після падіння до актора миттєво підбігли охоронці і допомогли йому піднятися. Після чого Аль Пачіно попрямував до залу.

Аль Пачіно Getty

Аль Пачіно Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 20-річна дочка Джонні Деппа Лілі-Роуз з'явилася на премії BAFTA-2020 в прозорій сукні, яку одягла на голе тіло.

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