10 головних передбачень від Стівена Гокінга: які вже збулися

Видатний британський астрофізик-теоретик і популяризатор наукових знань Стівен Гокінг 8 січня міг би відзначити своє 78-річчя.

Паралізований вчений, що страждав на рідкісну хворобу, помер 14 березня 2018 року у віці 76 років. Все своє життя Гокінг присвятив загадкам Всесвіту, він був автором багатьох наукових праць, а також співавтором роботи про виділення чорними дірами випромінювання, яке отримало назву випромінювання Гокінга. Особливу популярність вченому принесла книга "Коротка історія часу" (1988 рік).

Стівен Гокінг фото: Lucas Jackson / Reuters

Стівен Гокінг також зробив низку прогнозів на майбутнє людства. Про найцікавіші з них розповідає OBOZREVATEL.

1. Про колонізацію космосу

Гокінг вважав, що у людей немає іншого варіанту, окрім як покинути Землю, в іншому разі вони ризикують бути "знищеними". "Ми ризикуємо знищити себе своєю жадібністю і дурістю. Ми не можемо дивитися тільки всередину себе, на маленьку, все більш забруднену і переповнену планету... Якщо нам вдасться пережити наступні кілька сотень років, нам потрібно буде розширитися в космос. Тоді ізольоване лихо не знищить весь людський рід" (з інтерв'ю Ларрі Кінгу 10 вересня 2010 року).

2. Про штучний інтелект

Стівен Гокінг вважав, що протягом наступної сотні років комп'ютери перевершать людей в інтелекті, але "нам потрібно переконатися, що комп'ютери мають цілі, узгоджені з нашими". "Це джин із пляшки. Нам потрібно рухатися вперед і розвивати штучний інтелект, але ми також маємо пам'ятати, що він справді небезпечний. Я боюся, що ШІ може взагалі замінити людей. Якщо люди розробляють комп'ютерні віруси, хтось розробить і ШІ, який реплікує сам себе. Це буде нова форма життя, яка буде перевершувати людей" (з інтерв'ю Wired 28 листопада 2017 року).

Книга "Короткі відповіді на великі питання" фото: Amazon / John Murray

3. Про можливість подорожей часом

Гокінг не вірив у можливість переміщень у часі: "Навіть якщо в майбутньому відкриють якусь іншу теорію, я не думаю, що подорожі часом колись стануть можливими. В іншому разі нас би зараз заполонив потік туристів із майбутнього" (з книги "Моя коротка історія", 2013 рік).

4. Про клімат

Вчений вважав, що тієї миті, коли люди зрозуміють, що відбувається зі зміною клімату, може бути вже занадто пізно. "Підвищення температури води в океанах призводить до танення полярних льодів і виділення значних обсягів вуглекислого газу. В результаті у нас буде клімат, як на Венері, тільки за температури плюс 460 градусів Цельсія" (з книги "Короткі відповіді на великі питання", 2018 рік).

Стівен Гокінг, незважаючи на бічний аміотрофічний склероз, якось випробував невагомість у спеціальному літаку Вікіпедія

5. Про кінець світу

"Всесвіт справді перебуває на лезі бритви" (з книги "Чорні діри і молоді всесвіти", 1993 рік).

"... Сонце розпухне й поглине Землю. Часове вікно, упродовж якого це може трапитися, визначається тривалістю життя Сонця, а вона становить приблизно 10 мільярдів років. За цей час розумна форма життя має потенційно освоїти космічні подорожі, щоб мати можливість перебратися до іншої зірки. Але якщо втеча виявиться неможливою, життя на Землі буде приречене" (з книги "Короткі відповіді на великі питання", 2018 рік).

6. Про ядерну зброю

"Найскладніша проблема, з якою довелося зіткнутися людству, – це наші агресивні інстинкти. За часів печерної людини (назвемо її печерною особистістю) ці інстинкти були необхідні для виживання і були віддруковані в наших головах на рівні генетичного коду, що було продиктовано дарвінівським природним відбором. Зараз, з усією тією ядерною зброєю, що у нас є, ми вже не можемо чекати, коли еволюція позбавить нас наших інстинктів. Боюся, нам доведеться скористатися генною інженерією" (зі статті Esquire 2 червня 2016 року).

Такий вигляд має поверхня Венери, вкрита лавою, що постійно тече фото: NASA

"Ядерна війна наразі все ще залишається найбільшою загрозою для людства. Про цю небезпеку ми трохи забули. Росія і Сполучені Штати вже не з таким бажанням готові натиснути на кнопку, але не виключений нещасний випадок або дії терористів, здатних захопити атомну бомбу. Ризик збільшується у процесі того, як до ядерної зброї отримують доступ нові країни" (з книги "Короткі відповіді на великі питання", 2018 рік).

7. Про появу надлюдини

Гокінг говорив, що людська раса поліпшила свої розумові й фізичні властивості, але генетично модифікована раса надлюдей, що володіє чудовою пам'яттю та імунітетом до хвороб, перевершить інші. Надлюди можуть знищити людство. "Щойно з'являться такі надлюдські істоти, виникнуть серйозні проблеми політичного характеру, пов'язані з невдосконаленими людьми. Імовірно, вони або вимруть, або не будуть мати жодного значення. Замість них з'явиться раса самоконтрольованих істот, що вдосконалюють себе з дедалі більшою швидкістю" (з книги "Короткі відповіді на великі питання", 2018 рік).

8. Про прорив у науці

У наступні 50 років, на думку Гокінга, ми почнемо розуміти, з чого почалося життя і, можливо, відкриємо його десь іще у Всесвіті. "Сподіваюся, у найближчу сотню років ми зможемо подорожувати Сонячною системою, за винятком, напевно, найбільш віддалених планет" (з книги "Короткі відповіді на великі питання", 2018 рік).

Величезний кратер у північній низовині Марса. Він наповнений шаром криги до 1,8 км фото: ESA

9. Про повстання машин

Вчений застерігав про небезпеку від повстання машин: "За допомогою генної інженерії ми зможемо ускладнити ДНК і вдосконалити людство. Але це буде повільний процес: доведеться чекати майже 18 років, щоб побачити перший ефект від змін у генетичному коді. Комп'ютери своєю чергою подвоюють свої швидкості і пам'ять кожні 18 місяців. Існує реальна небезпека, що вони розвинуть інтелект і захоплять владу (з інтерв'ю The Telegraph 18 жовтня 2001 року).

10. Про подорожі Всесвітом

"Вважаю, років через п'ятсот ми зможемо відвідати якісь найближчі зірки. Це не буде схожим на "Зоряний шлях". Ми не зможемо подорожувати із захмарною швидкістю. Тож політ туди й назад може тривати щонайменше десять років, а то й більше" (з книги "Короткі відповіді на великі питання", 2018 рік).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені NASA знайшли планету в зоні населеності, що за розмірами схожа на Землю. Планета обертається навколо зірки і на ній, можливо, є життя.

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