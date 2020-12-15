78-річний актор Сергій Шакуров госпіталізований з коронавірусом

Популярний російський актор Сергій Шакуров госпіталізований з коронавірусом в Москві.

Про це повідомляє видання "МК". За словами інсайдерів, 78-річний артист заразився ще в жовтні, тоді його потрапив до лікарні з вірусною пневмонією, а в кінці жовтня відправили на домашній карантин.

Зараз стан Шакурова різко погіршився, і медики знову прийняли рішення про госпіталізацію. Лікарі намагаються стабілізувати стан артиста.

Сергій Шакуров – російський театральний та кіноактор, який здобув широку популярність у 70-х роках. Знявся у понад ста картинах і серіалах, водночас завжди активно брав участь в театральних постановках, з яких почалася його кар'єра.

Найвідомішими його роботами вважаються картини "Друг", "Сибіріада", "Свій серед чужих, чужий серед своїх", "Антикілер" та популярна в кінці вісімдесятих багатосерійна стрічка "Візит до Мінотавра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор і зірка серіалу "Хто в домі господар?" Андрій Носков зізнався, що захворів на коронавірус.