Зірка "Великого Гетсбі" Амітабх Баччан 11 липня був госпіталізований з сином до лікарні в Індії. 77-річний індійський актор зізнався, що вже повністю одужав і покинув клініку.

Про це знаменитість повідомив на своїй сторінці в Twitter і подякував шанувальникам за підтримку, а лікарям госпіталю Нанаваті в Мумбаї – за турботу.

Амітабх Баччан подякував за підтримку Twitter

Проте син Амітабха Абхішек Баччан ще залишається в клініці. На своїй сторінці в Twitter він написав, що тести все ще показують позитивний результат на коронавірус.

"Я, на жаль, через деякі хронічні захворювання, не можу покинути клініку та досі борюсь із COVID-19. Дякую за всі ваші молитви і турботу про мене та мою родину. Дуже схвильований і вдячний. Я переможу цей коронавірус і повернусь здоровим! Обіцяю", – написав Абхішек Баччан.

Нагадаємо, жінка Абхішека, відома індійська актриса Айшварія Рай разом з дочкою Аарадхією теж захворіли на коронавірус 12 липня. Проте їх виписали з лікарні ще 27 липня.

Айшварія Рай з дочкою КиноТека

Відзначимо, Амітабх Баччан – один із найпопулярніших і відомих акторів Індії, що знявся в багатьох індійських фільмах. У 2013 році Баччан дебютував на міжнародному екрані у фільмі "Великий Гетсбі", де зіграв персонажа Мейєра Вольфшейма.

Його син Абхішек – відомий в Індії актор і продюсер. Актор дебютував у ролі біженця у фільмі "Знедолені" (2000), але успіху домігся, коли знявся в блокбастері "Байкери".

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