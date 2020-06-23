77-річна зірка РФ Вовк розповіла про клінічну смерть через вагітність

77-річна російська телеведуча, зірка передач "Песня года" і "Спокойной ночи, малыши" Ангеліна Вовк пережила клінічну смерть

Причиною проблем зі здоров'ям стала важка позаматкова вагітність. Про це вона розповіла в проекті "Доля людини" (відео дивіться в кінці новини).

У зв'язку з діагнозом, Ангеліна Вовк так і не змогла стати матір'ю. Тоді їй було 33 роки і, за словами лікарів, вона сама дивом залишилася жива.

Ангеліна Вовк в передачі "Доля людини" Скріншот відео (YouTube)

Трагедія трапилася, коли Ангеліна Михайлівна була одружена з першим чоловіком – диктором Геннадієм Чортовим. Під час зйомок "Блакитного вогника" телеведучій різко стало зле, і її в екстреному порядку доставили в клініку Скліфосовського.

"Це була позаматкова вагітність. Лікар, оглянувши на мене, сказав, що йому необхідно зробити надріз в області живота, а у мене вже була туманна свідомість. Він збирався робити це без наркозу. Я відповіла, мовляв, не витримаю ж! Медик зобов'язав мене дати розписку про те, що якщо я помру, за це не відповідатимуть працівники клініки... зЗа моє життя боролися місяці два. Кожен день я була на межі життя і смерті – лежала вся в трубках, не їла, схудла, напевно, на 20 кілограмів", – зізналася зірка.

Ангеліна Вовк в молодості 24СМИ

Медики так і не змогли пояснити Вовк причину збою в організмі. У неї також було діагностовано пневмонію, починалося зараження крові.

"Стали переливати кров, так як починалося зараження. Це було жахливе випробування, яке не побажаєш нікому. Була і клінічна смерть: я мучилася дуже серйозно, і раптом мені стало так добре. Я відчула, що в мене нічого не болить, а попереду – коридор, по якому я лечу. А потім я почула крик мами, лікаря..." – відверто поділилася Вовк.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 77-річна російська телеведуча Ангеліна Вовк разом зі своїм обранцем, 52-річним істориком музики і радіоведучим Михайлом Куніциним, побувала в московському Грибоєдівському РАЦСі.