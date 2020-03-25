77-річна Ангеліна Вовк відзначилася абсурдною заявою про коронавірус: ми віряни

Російська журналістка і телеведуча Ангеліна Вовк зробила дивну заяву про коронавірус. Вона сказала, що COVID-19 "боїться" тепла.

Про це журналістка Ангеліна Вовк заявила "Комсомольській правді".

"У моєму оточенні всі близькі люди віряни, тому ніхто не панікує", - розповіла Вовк.

Вона додала, що минулого тижня про всяк випадок прикупила гречки, закликала всіх інших також не піддаватися паніці.

Журналістка порадила всім дотримуватися карантину.

"Раджу всім, у кого є баня на дачі – прогріватися. Вірус боїться гарячого. Коли у мене немає можливості сходити в лазню або сауну – прогріваюсь по-іншому", – додала Вовк.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 77-річна російська телеведуча Ангеліна Вовк разом зі своїм обранцем, 52-річним істориком музики і радіоведучим Михайлом Куніциним, побувала в московському Грибоєдовському РАГСі.

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