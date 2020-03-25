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25 березня • оновлено в 20:39
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77-річна Ангеліна Вовк відзначилася абсурдною заявою про коронавірус: ми віряни

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Російська журналістка і телеведуча Ангеліна Вовк зробила дивну заяву про коронавірус. Вона сказала, що COVID-19 "боїться" тепла.

Про це журналістка Ангеліна Вовк заявила "Комсомольській правді".

Ангеліна Вовк відзначилася абсурдною заявою про коронавірус: ми віряни
"У моєму оточенні всі близькі люди віряни, тому ніхто не панікує", - розповіла Вовк.

Вона додала, що минулого тижня про всяк випадок прикупила гречки, закликала всіх інших також не піддаватися паніці.

Ангеліна Вовк відзначилася абсурдною заявою про коронавірус: ми віряни

Журналістка порадила всім дотримуватися карантину.

"Раджу всім, у кого є баня на дачі – прогріватися. Вірус боїться гарячого. Коли у мене немає можливості сходити в лазню або сауну – прогріваюсь по-іншому", – додала Вовк.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 77-річна російська телеведуча Ангеліна Вовк разом зі своїм обранцем, 52-річним істориком музики і радіоведучим Михайлом Куніциним, побувала в московському Грибоєдовському РАГСі.

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Автор
Марія Дідик
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Гоша Злой
Гоша Злой
баба Ангелина умом скрепным тронулась... зачем нам вообще ее мнение?
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Иванович Василий
Иванович Василий
Гоша Злой, к тому, пожалуй, думаю, что: имя когда дают родители - надо предполагать им, что в определенный момент из-за этого дети могут и умом тронуться, считая, что по их имени у них какая-то особая скрепная связь с кем-то или с чем-то появляется.
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