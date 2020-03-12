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12 березня • оновлено в 09:24
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76-сантиметровий чоловік відсвяткував 28-річчя: як він виглядає

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Один з найнижчих чоловіків на планеті, американець Нік Сміт, зріст якого становить лише 76 сантиметрів, відсвяткував 28-й день народження.

Про це повідомляє видання The Sun.

Нік Сміт з братом Леві

Нік Сміт з братом Леві

thesun.co.uk

Так, відомо, що низький зріст у чоловіка пов'язаний з нанізмом (карликовістю). За словами матері Ніка Шеллі, лікарі попереджали, що він може не дожити до зрілого віку. Крім того, навіть невелика застуда може позначитися на його здоров'ї.

Нік Сміт з братом Леві

Нік Сміт з братом Леві

thesun.co.uk

"Ми і мріяти не могли, що він доживе до 28 років. Але не можна сказати напевно, чи буде він з нами в свій наступний день народження. Нік веде повноцінне життя наперекір побоюванням лікарів", – говорить Шеллі.

Нік Сміт відсвяткував 28-річчя

Нік Сміт відсвяткував 28-річчя

thesun.co.uk

Свій день народження Сміт відсвяткував з 25-річним братом Леві, чий зріст становить 196 см.

Нік Сміт відсвяткував день народження

Нік Сміт відсвяткував день народження

thesun.co.uk

Повідомляється, що різниця в зрості не заважає хлопцям весело проводити час разом і навіть грати в бейсбол.

Нік Сміт з братом Леві

Нік Сміт з братом Леві

dailymail.co.uk

Нік Сміт

Нік Сміт

dailymail.co.uk

"Ми любимо святкувати його день народження. Ми радіємо, що він живий і все ще з нами", – поділився ще один брат Ніка Тревіс.

Нік Сміт з братами Тревісом і Леві

Нік Сміт з братами Тревісом і Леві

dailymail.co.uk

Нік Сміт

Нік Сміт

dailymail.co.uk

Нік Сміт з мамою

Нік Сміт з мамою

dailymail.co.uk

Нік Сміт

Нік Сміт

dailymail.co.uk

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Автор
Анна Міхно
Місце
США
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