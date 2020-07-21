75-річного співака Юрія Антонова терміново госпіталізували: артиста прооперували
Юрій Антонов. Канал "Росія 1"
Відомого російського співака Юрія Антонова екстрено госпіталізували в одну з клінік у Москві.
У 75-річного артиста почалися проблеми з ногою. Йому зробили операцію, після чого перевели в загальну палату, повідомив Telegram-канал 112.
Юрій Антонов потрапив до лікарні Telegram-канал 112
Стан композитора лікарі оцінюють як задовільний. Інші подробиці близькі Антонова та лікарі клініки не розкривають.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, у президента Білорусі Олександра Лукашенка трапився гіпертонічний криз, і його госпіталізували. Прессекретарка президента назвала новину фейком.
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