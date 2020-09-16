75-річний Петросян вперше показав сина від Брухунової. Фото

Російський гуморист Євген Петросян в день свого 75-річчя вперше показав маленького сина, якого вони з дружиною Тетяною Брухуновою ретельно приховували від сторонніх очей.

Відповідним фото артист поділився на особистій сторінці в Instagram. За словами Петросяна, вони назвали хлопчика – Ваганом.

"А ось і він – Ваган Євгенович Петросян!" – прокоментував публікацію комік, опублікувавши зворушливий знімок з усміхненим малюком.

Євген Петросян з сином Ваганом (Instagram Євгена Петросяна)

Шанувальники шоумена тут же кинулися вітати його з ювілеєм та з батьківством.

"Вітаю вас від щирого серця! Здоров'я вам і малюкові!", "Дітки – це щастя! Батькам здоров'я і довгих років!", "Вітаю з ювілеєм. Любові вам якнайбільше", "Дуже схожий на маму – посмішка один в один", "Спадкоємець! Чудовий малюк! Здоров'я батькам, і дитині", – написали люди.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова таємно стали батьками ще в березні цього року. В одній з елітних клінік у них народився син. За деякими даними, чоловік та жінка вдалися до послуг сурогатної матері, яка виносила для них дитину.

Євген Петросян з дружиною Тетяною Брухуновою (Instagram Євгена Петросяна)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Степаненко висловилася про роман свого колишнього чоловіка, гумориста Євгена Петросяна, з молодою помічницею, 31-річною Тетяною Брухуновою.