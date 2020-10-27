75-річного Петросяна екстрено госпіталізували через коронавірус: що відомо про стан

Відомого російського гумориста Євгена Петросяна екстрено госпіталізовано в одну з московських клінік із попереднім діагнозом коронавірус.

75-річного артиста забрали з його квартири на "швидкій". Лікарі кваліфікували його стан як стабільний, пише Tеlegram-канал LifeShot.

Петросян наразі проходить повне медичне обстеження й почуває себе задовільно. Він не підтвердив наявність COVID-19 в організмі.

"Я себе добре почуваю. Я обстежуюся. Не треба паніку створювати, справа в тому, що все в порядку", – висловився артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російської співачки Земфіри виявили коронавірус. 44-річна виконавиця самостійно звернулася до лікарів і здала тест на COVID-19.