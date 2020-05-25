74-річний Петросян показав перше спільне фото з 31-річною дружиною

74-річний російський гуморист Євген Петросян вперше опублікував спільне фото зі своєю молодою дружиною, 31-річною Тетяною Брухуновою.
Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці артиста в Instagram.
Євген Петросян і Тетяна Брухунова
На фотографії Петросян і Брухунова позують в однаковому вбранні: світло-чорних тренчах, темних штанях, білих кросівках, капелюхах і сонцезахисних окулярах.
"Family look", – коротко підписав фото гуморист.
Євген Петросян і Тетяна Брухунова
Instagram @petrosyanevgeny
Примітно, що на знімку артист відзначив сторінку Тетяни Брухунової, а також обмежив можливість коментувати публікацію.
При цьому Брухунова також поділилася на своїй сторінці фото в такому ж вбранні. Однак на знімку, опублікованому в соцмережі жінки, вона позує без Петросяна.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Степаненко висловилася про роман свого колишнього чоловіка, 74-річного гумориста Євгена Петросяна, з молодою помічницею, 31-річною Тетяною Брухуновою.
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