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25 травня • оновлено в 10:57
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74-річний Петросян показав перше спільне фото з 31-річною дружиною

2.8т
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74-річний російський гуморист Євген Петросян вперше опублікував спільне фото зі своєю молодою дружиною, 31-річною Тетяною Брухуновою.

Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці артиста в Instagram.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

На фотографії Петросян і Брухунова позують в однаковому вбранні: світло-чорних тренчах, темних штанях, білих кросівках, капелюхах і сонцезахисних окулярах.

"Family look", – коротко підписав фото гуморист.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Instagram @petrosyanevgeny

Примітно, що на знімку артист відзначив сторінку Тетяни Брухунової, а також обмежив можливість коментувати публікацію.

При цьому Брухунова також поділилася на своїй сторінці фото в такому ж вбранні. Однак на знімку, опублікованому в соцмережі жінки, вона позує без Петросяна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Степаненко висловилася про роман свого колишнього чоловіка, 74-річного гумориста Євгена Петросяна, з молодою помічницею, 31-річною Тетяною Брухуновою.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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